Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19 ● В Крымском университете продлевают дистанционку до конца семестра ● Москва призвала власти Крыма эффективнее бороться с COVID-19 ● В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом ● В Крыму и Севастополе за сутки умерло восемь человек с COVID-19
«Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза
фото © rbc.ru
В ноябре в Крыму продолжают фиксировать наибольшее количество смертей пациентов с коронавирусом за весь период наблюдений.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
«За прошлую неделю зарегистрировано 36 летальных исходов. Причем в возрастной группе 50-64 года наметились значительные темпы прироста по уровню летальности. По сравнению с октябрем уже даже за неполный месяц ноября летальность выроста в 1,5 раза», – сказала Пеньковская.Она добавила, что в структуре летальных исходов 77% из всех случаев – это лица, которые обратились за медицинской помощью позже, чем на второй день после заражения.
При этом за последнюю неделю Крым вышел в «лидеры» среди российских регионов по количеству летальных исходов пациентов без сопутствующих заболеваний. На данный момент этот показатель составляет 14%.
По словам главы РК Сергея Аксенова, рост смертности пациентов с коронавирусом в Крыму связан в том числе с тем, что многие заболевшие «занимались самолечением».
«Люди зачастую поступают в тяжелом состоянии в больницу, потом выясняется, что они принимали различные препараты, зачастую без консультации с врачом. Ни в коем случае не надо заниматься самолечением», – сказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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