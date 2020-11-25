Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма ● Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января ● В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19 ● Больше 30 здравниц Крыма подготовили «антиковидные» программы ● Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму
Власти Крыма приняли решение оснастить машины «скорой помощи» экспресс-тестами на выявление антител новой коронавирусной инфекции.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в республике заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Будем скорее всего использовать в (машинах) «скорой помощи» тесты быстрого реагирования, которые реагируют на антитела с тем, чтобы ускорить и облегчить работу «скорой помощи», врачей, и избавить пациентов от хождения», – сказал Аксенов.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что медики будут использовать иммунохроматографический тесты на определение антигена.
«Есть зоны риска в плане того, что 80-90% достоверности, 10% в зоне риска находится, но тем не менее. Но мы договорились, что эту неделю тестируем ряд методик, и на следующем штабе внесем конструктивные предложения», – добавил глава республики.
Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19. Тестировать будут всех крымчан, въезжающих на материковую Украину.
В Крыму надеются на увеличение количества «скорых». В следующем году в крымском Центре медицины катастроф надеются на увеличение количества бригад «скорой», заявил руководитель учреждения Сергей Олефиренко в эфире радио «Спутник в Крыму».
В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19. В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.
Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки.
Откуда берется «красный газ» в домах севастопольцев
Необычный оранжево-красный цвет пламени в газовых плитах насторожил ряд севастопольцев, видимо, никогда раньше не сталкивавшихся с таким явлением.
Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма
В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.
На Земле уже родился человек, который проживет тысячу лет
Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, призвал создать сеть международных клиник для изучения семи главных проблем биологического старения человечества.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
вчера
Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»
Жителя Севастополя осудили за возбуждение ненависти по национальному признаку и оштрафовали за 10 тысяч рублей.