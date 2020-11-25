Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму

Власти Крыма приняли решение оснастить машины «скорой помощи» экспресс-тестами на выявление антител новой коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в республике заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Будем скорее всего использовать в (машинах) «скорой помощи» тесты быстрого реагирования, которые реагируют на антитела с тем, чтобы ускорить и облегчить работу «скорой помощи», врачей, и избавить пациентов от хождения», – сказал Аксенов.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что медики будут использовать иммунохроматографический тесты на определение антигена.

«Есть зоны риска в плане того, что 80-90% достоверности, 10% в зоне риска находится, но тем не менее. Но мы договорились, что эту неделю тестируем ряд методик, и на следующем штабе внесем конструктивные предложения», – добавил глава республики.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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