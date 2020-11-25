Коронавирус в Крыму
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Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма
фото © Крым.реалии
В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.
Также принятым постановлением предусматривается возможность безотлагательно въехать из Крыма на материковую часть Украины при наличии оснований гуманитарного характера:
- с целью воссоединения семьи, в частности в случае совместного путешествия членов семьи при наличии оснований для пересечения контрольного пункта хотя бы у одного члена семьи – другие члены семьи также допускаются до пересечения контрольного пункта; разрешается пересечение контрольного пункта родителям (одному из родителей), если дети находятся на ВОТ Украины или на другой части территории Украины отдельно от родителей (одного из родителей);
- в случае возвращения к месту жительства граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами АР Крым или г. Севастополь или фактическое место проживания/пребывания которых, в соответствии со справкой о постановке на учет ВПО, находится за пределами АР Крым или г. Севастополь, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества – для выезда из ВОТ;
- в случае тяжелой болезни, смерти близких родственников;
- в случае необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжких и/или хронических болезней (в частности инсулинозависимого диабета, онкологических заболеваний, потребности в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии);
- в случае выезда из временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
- пересечение контрольного пункта ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, с целью оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- пересечение контрольного пункта лицами с целью посещения учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме внешнего независимого оценивания, квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных экзаменов, проводимых с использованием организационно-технологических процессов, осуществления внешнего независимого оценивания, проведения подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшего образования и соответствующих подготовительных мероприятий, получения документов об образовании, участия в образовательном процессе, связанном с образованием взрослых, при условии предоставления подтверждающих документов;
- с целью обеспечения защиты интересов или в связи с выполнением международных обязательств представителями иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений и представительств международных организаций в Украине (с пропуском их транспортных средств, грузов и другого имущества);
- с целью принятия наследства;
- наличие других случаев, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом контрольного пункта в любом направлении по основаниям гуманитарного характера или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью лица и/или нарушению его прав (в частности в случае политического преследования лица на ВОТ Украины).
Отмечается, что наличие оснований гуманитарного характера по возможности должно быть документально подтверждено.
В Представительстве президента Украины в АР Крым, комментируя решение Кабмина, отметили, что приветствуют принятие этого постановления и благодарны за сотрудничество Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в вопросах наработки данных изменений.
«Изменения в постановлении правительства предусматривают уточнение гуманитарных оснований для пересечения административной границы, фиксацию соответствующих оснований гуманитарного характера в профильном постановлении КМУ и в случае возможного повторного закрытия КПВВ и должны упростить пересечение», – говорится в сообщении представительства в Facebook.
В случае возникновения дополнительных вопросов пересечения КПВВ, а также необходимости поддержки в пересечении, в Представительстве Президента Украины в АР Крым просят обращаться через Viber и WhatsAppp по номеру +380675476575 или же по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 42, а также по телефону бесплатной «горячей линии»: 0800502192, с помощью сети Skype (учетная запись: ark predstavnictvo) и по адресу: zvernennia@ppu.gov.ua.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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