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Коронавирус в Крыму

Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19

14:04 среда, 25 ноября 2020
Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19

фото © Крым.реалии

Тестировать будут всех крымчан, въезжающих на материковую Украину.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук рассказала о планах проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения с временно оккупированными территориями, в том числе на админгранице Крыма с Херсонской областью.

Об этом она сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет», – подчеркнула замминистра.

Она надеется, что такая услуга заработает до конца года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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