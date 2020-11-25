Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19 ● Больше 30 здравниц Крыма подготовили «антиковидные» программы ● Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей ● «Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза
Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19
фото © Крым.реалии
Тестировать будут всех крымчан, въезжающих на материковую Украину.
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук рассказала о планах проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения с временно оккупированными территориями, в том числе на админгранице Крыма с Херсонской областью.
Об этом она сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет», – подчеркнула замминистра.
Она надеется, что такая услуга заработает до конца года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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