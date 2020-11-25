Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19

фото © Крым.реалии

Тестировать будут всех крымчан, въезжающих на материковую Украину.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук рассказала о планах проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения с временно оккупированными территориями, в том числе на админгранице Крыма с Херсонской областью.

Об этом она сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет», – подчеркнула замминистра.

Она надеется, что такая услуга заработает до конца года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19. В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки.

В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели.

В Крыму пообещали построить медицинский центр для военных. В Крыму до 2023 года будет построен медицинский центр Минобороны РФ для улучшения качества медобслуживания военных.