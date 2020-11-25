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Власть

В Симферополе закончились места для новых парковок

В Симферополе закончились места для новых парковок

фото © Новости Крыма

Власти пока не планируют расширять сеть муниципальных парковок в Симферополе.

Для организации дополнительных мест стоянки автомобилей в крымской столице нет свободных территорий, сообщила начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Волкова.

«В настоящее время расширение сети парковок не планируется. Рассматривается возможность увеличения количества паркомест. Но после того как будут найдены места. Готовых мест для парковок, к сожалению, в городе нет», – сказала она.

Волкова добавила, что обустройство каждой новой парковки будет обсуждаться с симферопольцами. «Как только определимся, в рамках закона будем уведомлять об этом наших жителей. Жители смогут свои предложения и пожелания направить. Организация новых парковок однозначно будет обсуждаться с горожанами», – подчеркнула начальник управления транспорта и связи.

Оператором платных парковок на территории Симферополя является муниципальное унитарное предприятие «Гортранссервис». В его управлении находится 17 парковок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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