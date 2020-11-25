Власть
В Симферополе закончились места для новых парковок
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Власти пока не планируют расширять сеть муниципальных парковок в Симферополе.
Для организации дополнительных мест стоянки автомобилей в крымской столице нет свободных территорий, сообщила начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Волкова.
«В настоящее время расширение сети парковок не планируется. Рассматривается возможность увеличения количества паркомест. Но после того как будут найдены места. Готовых мест для парковок, к сожалению, в городе нет», – сказала она.
Волкова добавила, что обустройство каждой новой парковки будет обсуждаться с симферопольцами. «Как только определимся, в рамках закона будем уведомлять об этом наших жителей. Жители смогут свои предложения и пожелания направить. Организация новых парковок однозначно будет обсуждаться с горожанами», – подчеркнула начальник управления транспорта и связи.
Оператором платных парковок на территории Симферополя является муниципальное унитарное предприятие «Гортранссервис». В его управлении находится 17 парковок.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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