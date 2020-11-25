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Происшествия

В Симферополе ВАЗ «не разъехался» с BMW: есть пострадавшие

В ночь с 24 на 25 ноября в Симферополе произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «ВАЗ» 2110 и BMW M3.

Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Республике Крым.

«Поздно ночью 24 ноября на улице Севастопольская возле дома №43 водитель ВАЗ 2110 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Дмитрия Ульянова в сторону улицы Трубаченко при повороте налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю BMW, двигавшемуся во встречном направлении. В результате лобового столкновения пострадал водитель автомобиля №ВАЗ», - сообщили в ГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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