В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19

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В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Известно также, что за сутки после выздоровления были выписаны 95 пациентов. Еще трое человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Как сообщалось ранее, пациентов с коронавирусом в Севастополе госпитализируют в инфекционную и девятую городские больницы, в госпиталь Минобороны РФ и обсерватор «Изумруд». Значительную часть легких больных оставляют на амбулаторном лечении дома.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4037 человек. В настоящий момент выздоровело 3470 человек, 109 умерло.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели.

В Крыму пообещали построить медицинский центр для военных. В Крыму до 2023 года будет построен медицинский центр Минобороны РФ для улучшения качества медобслуживания военных.

«Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза. В ноябре в Крыму продолжают фиксировать наибольшее количество смертей пациентов с коронавирусом за весь период наблюдений.

В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19. Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.