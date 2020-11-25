Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Больше 30 здравниц Крыма подготовили «антиковидные» программы ● Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей ● «Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза ● В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19
В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19
фото © iz.ru
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.
Известно также, что за сутки после выздоровления были выписаны 95 пациентов. Еще трое человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.
Как сообщалось ранее, пациентов с коронавирусом в Севастополе госпитализируют в инфекционную и девятую городские больницы, в госпиталь Минобороны РФ и обсерватор «Изумруд». Значительную часть легких больных оставляют на амбулаторном лечении дома.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4037 человек. В настоящий момент выздоровело 3470 человек, 109 умерло.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели.
В Крыму пообещали построить медицинский центр для военных. В Крыму до 2023 года будет построен медицинский центр Минобороны РФ для улучшения качества медобслуживания военных.
«Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза. В ноябре в Крыму продолжают фиксировать наибольшее количество смертей пациентов с коронавирусом за весь период наблюдений.
В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19. Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.
В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.
В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей
Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели.
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