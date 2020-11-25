В Севастополе на три дня закроют проезд по улице в центре

В Севастополе на улице Льва Толстого на трое суток ограничат движение транспорта – с 07:00 часов 26 ноября до 07:00 часов 29 ноября.

Запрет на проезд вводится на участке дороги от улицы Ивана Голубца до улицы Коммунистической.

Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ограничения не коснутся работы транспорта спецслужб и тех, кто проживает в районе ограничения.

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