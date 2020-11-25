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Коронавирус в Крыму

В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей

09:02 среда, 25 ноября 2020
В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей

фото © pravda.com.ua

Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Крыму сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«(После) введения обязательного масочного режима и ужесточение контроля за ним… через две недели мы начали отмечать стабилизацию ситуации, мы говорим сейчас, я боюсь сказать, что мы находимся на плато, но цифры заболеваемости (об этом свидетельствуют), – сказала Пеньковская. – Темпы прироста за последние три недели самые маленькие по сравнению с теми, которые фиксировались с августа. То есть 2,2, 2,6, 2,7 – это были наши цифры с августа. И последние три недели 1,72, 1,75 и 1,7 на этой неделе. Хотя среднероссийский показатель 1,2».

Она отметила, что до начала массовой иммунизации против COVID-19 ограничения необходимо сохранить. «Мы вынуждены регулировать эту ситуацию именно введением тех или иных ограничительных мероприятий», – отметила она.

По данным Пеньковской, уровень заболеваемости в Крыму ниже среднероссийских показателей. Среднесуточный показатель заболеваемости в России на прошлой неделе колебался в пределах 13,6-17,9 на 100 тыс населения, а в Республике Крым этот показатель колеблется на уровне 9,8-11,5 на 100 тыс населения. При этом такие показатели одни из самых высоких по Южному федеральному округу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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