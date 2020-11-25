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Власть

В Крыму пообещали построить медицинский центр для военных

08:57 среда, 25 ноября 2020

В Крыму до 2023 года будет построен медицинский центр Минобороны РФ для улучшения качества медобслуживания военных.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на онлайн-совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму.

«В целях улучшения медицинского обеспечения Минобороны России до 2023 года будет построен медицинский центр. Участок под его строительство определен», – цитирует Патрушева РИА Новости.

Он добавил, что Минобороны в ближайшее время внесет в кабмин поправки в законодательство, дающие право военным, служащим в Крыму, и их семьям бесплатно ездить в отпуск.

«Также предусмотрено установление предельной стоимости одного квадратного метра жилья, учитываемого при приобретении служебного жилья для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», – добавил он.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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