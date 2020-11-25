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Коронавирус в Крыму

В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19

08:03 среда, 25 ноября 2020
В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19

фото © meduza.io

Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 24 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 14 237 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 212 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 252 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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