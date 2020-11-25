Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крымском университете продлевают дистанционку до конца семестра ● Москва призвала власти Крыма эффективнее бороться с COVID-19 ● В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом ● В Крыму и Севастополе за сутки умерло восемь человек с COVID-19 ● В Крыму объявили о снижении количества новых заражений коронавирусом
В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19
фото © meduza.io
Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 24 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 14 237 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 212 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 252 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом. Республика Крым вошла в число регионов России с максимальной загруженностью коечного фонда, предназначенного для больных COVID-19.
В Крыму и Севастополе за сутки умерло восемь человек с COVID-19. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 55 человек за сутки.
В Крыму сообщают о росте больных диабетом. В Крыму сообщают о росте больных диабетом второго типа.
В новый медцентр в Симферополе начинают переводить врачей. После 10 декабря текущего года в многофункциональный медцентр на окраине Симферополемя начнут переводить отделения из Республиканской клинической больницы им. Семашко.
«Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза
В ноябре в Крыму продолжают фиксировать наибольшее количество смертей пациентов с коронавирусом за весь период наблюдений.
В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19
Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.
В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды
Исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
21 час назад
Все отвыкли от дождя: пробки парализовали центр Симферополяфото
19 часов назад
В Крыму закончились койки для зараженных коронавирусом
19 часов назад
В Симферополе всю неделю будут выключать по ночам свет
18 часов назад
Комиссия определит «нового» мэра Ялты 22 декабря
Горсовет Ялты определил дату проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации.