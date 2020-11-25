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Власть

В Крыму почти достроили первый этап трассы Симферополь - Мирный

12:02 среда, 25 ноября 2020

Первые 25 километров трассы Симферополь – Евпатория – Мирный вышли на финальную стадию.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта РК.

«Основная часть дорожных работ уже позади - первый этап трассы готов на 90 процентов. Завершить все работы на данном участке планируют в мае 2021 года», - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, проект трассы Симферополь-Евпатория-Мирный включает в себя шесть транспортных развязок. Будут построены три надземных пешеходных перехода, установлены шумозащитные экраны, а также автобусные остановки.

В ходе строительства было задействовано порядка двухсот единиц спецтехники.

Работы начались в апреле текущего года. Строительство трассы и реконструкция идут в рамках реализации ФЦП. Стоимость контракта – восемь миллиардов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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