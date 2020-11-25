Власть
В Крыму почти достроили первый этап трассы Симферополь - Мирный
Первые 25 километров трассы Симферополь – Евпатория – Мирный вышли на финальную стадию.
Об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта РК.
«Основная часть дорожных работ уже позади - первый этап трассы готов на 90 процентов. Завершить все работы на данном участке планируют в мае 2021 года», - отметили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, проект трассы Симферополь-Евпатория-Мирный включает в себя шесть транспортных развязок. Будут построены три надземных пешеходных перехода, установлены шумозащитные экраны, а также автобусные остановки.
В ходе строительства было задействовано порядка двухсот единиц спецтехники.
Работы начались в апреле текущего года. Строительство трассы и реконструкция идут в рамках реализации ФЦП. Стоимость контракта – восемь миллиардов рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополь срывает федеральную целевую программу. Средства, выделенные Севастополю в 2020 году на реализацию федеральной целевой программы, за 9 месяцев освоены на 17,5%.
Стоимость строительства подходов к Крымскому мосту увеличена на 2,2 млрд рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении более чем на 2 млрд рублей цены контракта на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту.
Крыму пообещали 16 млрд рублей на ремонт дорог. Республика Крым получит в 2021 году 16 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Власти Ялты отклонили проект новых высотных зданий в центре. Проект планировки территории санатория «Киев» в исторической части Ялты, предусматривавший возведение многоэтажных корпусов апарт-отеля, отклонен.
В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.
В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей
Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели.
Новодел 2020: в Крыму после масштабной реставрации открывают Ласточкино гнездо
Дворец-замок «Ласточкино гнездо» сегодня открывается после масштабной реставрации, которая продолжалась больше года.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
вчера
В Симферополе закончились места для новых парковок
Власти пока не планируют расширять сеть муниципальных парковок в Симферополе.