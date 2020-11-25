В Крыму надеются на увеличение количества «скорых»

В следующем году в крымском Центре медицины катастроф надеются на увеличение количества бригад «скорой», заявил руководитель учреждения Сергей Олефиренко в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в начале 2019 года в Крыму работали 130 бригад, а уже к концу года – 150.

«Сейчас меньше, конечно, из-за того, что люди больные. Хотим очень сильно, чтобы было 200 бригад, - рассказал гость студии. - Увеличиваем штатную численность. За год пришло работать более 500 человек».

По его словам, ситуация с COVID-19 снова вернула интерес к работе в службе «скорой помощи».

«К нам приходят и студенты, и другие желающие. На это влияют выплаты, различные программы, компенсация аренды жилья. Конечно, основной костяк у нас составляет фельдшерский состав», - объяснил Олефиренко.

Он отметил, что в Крыму на данный момент снизилось количество вызовов «скорых» на сердечно-сосудистые заболевания и по остальным болезням. «Ковидные» же вызовы составляют половину от всех заявок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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