Власть
В Крыму надеются на увеличение количества «скорых»
В следующем году в крымском Центре медицины катастроф надеются на увеличение количества бригад «скорой», заявил руководитель учреждения Сергей Олефиренко в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, в начале 2019 года в Крыму работали 130 бригад, а уже к концу года – 150.
«Сейчас меньше, конечно, из-за того, что люди больные. Хотим очень сильно, чтобы было 200 бригад, - рассказал гость студии. - Увеличиваем штатную численность. За год пришло работать более 500 человек».
По его словам, ситуация с COVID-19 снова вернула интерес к работе в службе «скорой помощи».
«К нам приходят и студенты, и другие желающие. На это влияют выплаты, различные программы, компенсация аренды жилья. Конечно, основной костяк у нас составляет фельдшерский состав», - объяснил Олефиренко.
Он отметил, что в Крыму на данный момент снизилось количество вызовов «скорых» на сердечно-сосудистые заболевания и по остальным болезням. «Ковидные» же вызовы составляют половину от всех заявок.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки.
В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму вышел на плато за последние три недели.
В Крыму пообещали построить медицинский центр для военных. В Крыму до 2023 года будет построен медицинский центр Минобороны РФ для улучшения качества медобслуживания военных.
«Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза. В ноябре в Крыму продолжают фиксировать наибольшее количество смертей пациентов с коронавирусом за весь период наблюдений.
Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19
Тестировать будут всех крымчан, въезжающих на материковую Украину.
Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января
Севастополь продлил до 15 января ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса.
В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
вчера
В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19
Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.