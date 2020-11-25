В Крымском университете продлевают дистанционку до конца семестра

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В Крымском федеральном университете продлевают действующий режим обучения студентов до конца осеннего семестра 2020-2021 учебного года.

Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

В структурных подразделениях вуза, расположенных в Симферополе, обучение продолжится в максимально бесконтактной форме.

— Практически все наши структурные подразделения и филиалы, расположенные в других городах Крыма, работают в преимущественно контактном режиме, поскольку там отмечается невысокая эпидемиологическая напряженность. При этом во многих из них действует смешанный режим работы, когда лекционные занятия проходят дистанционно, а лабораторные и практические – очно с соблюдением необходимых мер предосторожности. Что касается Симферополя, здесь обстановка более напряженная, поэтому здесь режим обучения тоже смешанный, но с преобладанием бесконтактной формы работы. Это связано не столько с ситуацией в университете, сколько в городе в целом и существующими рисками осложнения, – рассказал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

По его словам, сессия в вузе также пройдет в дистанционном режиме.

— Самым главным для нас было организовать обучение студентов без потери качества образования. У нас получилось, поскольку в начале семестра мы интенсифицировали контактную работу, в том числе и проведение практических и лабораторных работ, которые на данный момент практически завершены. Сама по себе проверка знаний, то есть сессия, у многих будет осуществлена в бесконтактном формате, кроме тех случаев, когда действительно необходим контакт между студентом и преподавателем, – сообщил Фалалеев.

Кроме того, руководство вуза отмечает высокую вероятность того, что следующий семестр начнется в таком же режиме.

— Лекции точно будут проходить дистанционно, так как это удобно и для студентов, и для преподавателей. Сейчас ведется работа по составлению расписания на следующий семестр. Если в этом семестре мы лекции проводили в начале дня, а лабораторные и практические – во второй половине, чтобы не нагружать общественный транспорт в часы пик, то в следующем семестре, возможно, в отдельные дни будут проходить дистанционные лекции, в другие – практические занятия в контактном режиме, – добавил Фалалеев.

Часть структурных подразделений и филиалов Крымского федерального университета перешла на преимущественно дистанционный режим обучения с 27 октября 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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