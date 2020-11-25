Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.2
воздух +7
море +14

Происшествия

В Керчи спасатели «вырезали» застрявшего в иномарке пассажира

13:13 среда, 25 ноября 2020

В Керчи водитель на Volkswagen врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Отмечается, что ДТП произошло на повороте в село Героевское. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая медицинская помощь.

«По прибытии спасатели выяснили, что легковой автомобиль Volkswagen въехал в дерево. Спасателям пришлось деблокировать пассажира иномарки», - рассказали в ведомстве. 

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации Керченскую горбольницу №1.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте на «зебре» сбили двух подростков. В Ялте госавтоинспекторы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних пешеходов.

В Крыму водитель иномарки насмерть сбил молодую девушку на переходе. В Крыму водитель иномарки насмерть сбил 18-летнюю девушку, сообщает УГИБДД МВД по РК.

Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму. На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.

В горах под Судаком турист перевернулся на мотоцикле. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали туриста, травмировавшегося на мотоцикле в горной местности.

Коронавирус в Крыму
Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19

Власти Украины хотят бесплатно тестировать крымчан на COVID-19

Тестировать будут всех крымчан, въезжающих на материковую Украину.

Коронавирус в Крыму
Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января

Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января

Севастополь продлил до 15 января ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19

В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19

В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19

Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации