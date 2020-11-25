Происшествия
В Керчи спасатели «вырезали» застрявшего в иномарке пассажира
В Керчи водитель на Volkswagen врезался в дерево.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
Отмечается, что ДТП произошло на повороте в село Героевское. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая медицинская помощь.
«По прибытии спасатели выяснили, что легковой автомобиль Volkswagen въехал в дерево. Спасателям пришлось деблокировать пассажира иномарки», - рассказали в ведомстве.
Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации Керченскую горбольницу №1.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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