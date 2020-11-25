В Госдуму внесен закон о будущем Севастополя

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На сайте Госдумы РФ появился текст законопроекта, разработанного и внесенного Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Инициатива питерских депутатов напрямую касается Севастополя.

Сейчас в городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - Правила землепользования и застройки утверждаются органами исполнительной власти. Питерцы предлагают дополнить это положение словами: «если законами субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — не установлено, что они утверждаются законодательными (представительными) органами».

Возникает вопрос — почему нельзя было поступить проще, выступив с инициативой о передаче полномочий по утверждению ПЗЗ законодательным (представительным) органам власти. Ответ содержится в пояснительной записке к законопроекту.

«Необходимо отметить, что перечисленные проблемы в значительной степени характеризуют сложившийся процесс регулирования градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге и могут быть несущественны для других городов федерального значения, в связи с чем законодательной инициативой предлагается возможность выбора наиболее эффективного и удобного для регионов механизма утверждения градостроительной документации», - говорится в нем.

Одним словом, депутаты Северной столицы предпочли не брать на себя ответственность за решение коллег из Москвы и Севастополя.

Прокомментировать эту инициативу мы попросили председателя комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Севастополя Вячеслава Горелова.

«Года три-четыре назад я предлагал Заксобранию Санкт-Петербурга выступить с такой совместной инициативой. Но тогда они не смогли выработать общего решения. Идея хорошая, ее нужно будет поддержать», - высказал свое мнение глава комитета.

В том, что представительный орган власти должен утверждать ПЗЗ, Вячеслав Горелов не сомневается.

«Генплан - это декларация о намерениях, а ПЗЗ - документ прямого действия. То есть документ более строгий для исполнения», - говорит он.

Оcнoвной целью ПЗЗ считается мaкcимaльнo yпopядoчить пpoцecc зacтpoйки нaceлeнныx пyнктoв и четко разграничить действия разрешенные и нepaзpeшeнные. От содержания этого документа напрямую зависит будущее города.

«Города федерального значения обладают небольшой территорией по сравнению с другими субъектами РФ. При этом значительная их площадь занята исторической застройкой. Вопросы сохранения архитектурного облика Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя актуальны во все времена. Мы просим федеральные органы власти учесть эту специфику и разрешить городам самостоятельно определять порядок утверждения правил землепользования и застройки… Правила должны надежно защищать объекты истории и культуры от разрушения и хаотичной застройки», - цитирует спикера Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова сетевое издание «Фонтанка».

Возможность поддержать эту инициативу у севастопольских депутатов будет: все проекты федеральных законов направляются на рассмотрение региональных парламентов. После этого, если закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс будет принят, нужно будет внести поправки в региональное законодательство. Процедура не быстрая, но и срок утверждения Правил землепользования и застройки в Севастополе неизвестен. Так же, как срок утверждения Генерального плана города. Генплан, согласно законодательству, утверждается Законодательным собранием Севастополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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