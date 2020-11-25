Происшествия
В Бахчисарайском районе горел двухэтажный дом
В с. Счастливое ликвидирован пожар жилого дома на площади 100 квадратных метров.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, 24.11 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в с. Счастливое Бахчисарайского района. К месту происшествия немедленно выехало дежурное подразделение ПЧ 126 пгт. Куйбышево ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек и 1 единицы техники совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по прибытии было установлено, что горит частный двухэтажный жилой дом.
— Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара. Спасатели ликвидировали пожар дома на площади 100 квадратных метров. Значительное время заняли разбор и «проливка» тлеющих элементов во избежание повторного возникновения огня. Пострадавших нет. Причины выясняют эксперты, — сообщил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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