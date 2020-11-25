Власть
В Амстердаме назначили нового судью по делу о скифском золоте
Дело о скифском золоте в Апелляционном суде Амстердама будет рассматривать новый судья.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд назначил нового судью, (Джерарда) Левина. Стороны проинформированы об этом, им также предложено представить свои соображения по тому, как дальше организовать рассмотрение дела», – рассказали в пресс-службе.
Предложения должны быть направлены суду в письменном виде к 8 декабря 2020 года, а встречные ответы на предложения - к 22 декабря. Суд ожидает их ответов.
В феврале 2014 года коллекция нескольких крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После присоединения Крыма, в августе 2014 года музей в Нидерландах принял решение не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом Киев заявил отвод судье Дуко Оранье, якобы из-за того, что он занял пророссийскую позицию в данном вопросе. Иск Украины был удовлетворен.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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