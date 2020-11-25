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Власть

Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае

21:16 среда, 25 ноября 2020
Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае

фото © Крым.реалии

Украина не будет признавать российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае России.

Такое решение приняли на заседании правительства в среду, 25 ноября.

«Отмечая, что действия Российской Федерации на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь нарушают принципы и нормы международного права, в частности, путем попыток распространить российское законодательство, в том числе, выдачей паспортных документов в Ростовской области Российской Федерации и Краснодарской области Российской Федерации, органы государственной власти обязаны должным образом реагировать на случаи нарушения законодательства Украины», – говорится в объяснительной записке к документу.

Таким образом, решением Кабмина список таких пунктов расширен до 23. Среди них – Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России в Ростовской области, Отделение по вопросам миграции Управления МВД России по городу Шахты Ростовской области, Отделение по вопросам миграции Управления МВД России по городу Гуково Ростовской области и Отделение по вопросам миграции Управления МВД России по городу Донецк Ростовской области.

Отметим, согласно постановлению «О непризнании Украины паспортных документов, выданных уполномоченными органами иностранного государства» от 8 мая 2019, в перечень входило только два пункта выдачи российских паспортов – Межрайонное отделение Управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в с. Покровское и Отделение Управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинское.

В октябре вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщал, что «в Крыму и на Донбассе принудительная российская паспортизация коснулась около 90% населения».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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