Украина наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма, сообщила прокуратура АРК и Севастополя в ответ на запрос Радіо Свобода.

«В настоящее время судом наложен арест на 50 судов-нарушителей, 11 из них осуществляли заход в закрытые порты временно оккупированного Крыма под российским флагом. Принимаются меры по установлению местонахождения судов, на которые наложен арест, в целях выполнения постановления суда», – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что управление СБУ в АРК проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного пребывания судов в закрытых портах Крыма. Дело возбуждено по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

У Керченской паромной переправы выкупили буксиры. Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел пять буксиров, которые принадлежали Керченской паромной переправе.

Разрекламированный проект крымской морской «маршрутки» оказался провальным. Проект бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, с шумом презентованный в Крыму 2 года назад, пытаются свернуть по-тихому.

В Севастополе сломался предпоследний катер главного морского маршрута. По техническим причинам на линии Радиогорка — Артиллерийская бухта остался всего один катер, сообщает диспетчерская Севморпорта.

Керченская паромная переправа прекратила работу. Из-за отсутствия заказов на грузоперевозки Керченская паромная переправа прекратила свою работу, сообщили в компании «АнРуссТранс», которая является оператором перевозок.