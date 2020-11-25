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Власть

Украина наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма

07:18 среда, 25 ноября 2020

Украина наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в порты Крыма, сообщила прокуратура АРК и Севастополя в ответ на запрос Радіо Свобода.

«В настоящее время судом наложен арест на 50 судов-нарушителей, 11 из них осуществляли заход в закрытые порты временно оккупированного Крыма под российским флагом. Принимаются меры по установлению местонахождения судов, на которые наложен арест, в целях выполнения постановления суда», – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что управление СБУ в АРК проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного пребывания судов в закрытых портах Крыма. Дело возбуждено по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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