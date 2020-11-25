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Стало известно когда Украина развернет гуманитарные лагеря около Крыма
фото © Крым.реалии
Решение об обустройстве гуманитарных лагерей на контрольно-пропускных пунктах на административной границе Крыма с Херсонской областью может быть принято в случае обострения ситуации с распространением COVID-19 на полуострове.
Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.
«Если говорить о сегодняшней ситуации по борьбе с COVID-19, то мы понимаем, что мы не имеем возможности влиять на все, что происходит на временно оккупированной территории, но мы можем приблизить услуги для наших граждан. Такое решение (развертывание гуманитарных лагерей – ред.) может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях», – сказала Голованчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По ее словам, международные организации готовы отправлять гуманитарные грузы в Крым, но, как утверждает замминистра, Россия продолжает блокировать любой доступ на эту территорию.
Ранее о возможном разворачивании гуманитарных лагерей вблизи админграницы сообщал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
После этого первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Крыму и его жителям не нужны помощь Киева в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Стало известно когда Украина развернет гуманитарные лагеря около Крыма
Решение об обустройстве гуманитарных лагерей на контрольно-пропускных пунктах на административной границе Крыма с Херсонской областью может быть принято в случае обострения ситуации с распространением COVID-19 на полуострове.