Скончался Диего Марадона

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На 61 году жизни в Буэнос-Айресе скончался легендарный аргентинский футболист «Золотой мальчик» Диего Марадона.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Марадона был выписан из больницы 12 ноября.

СПРАВКА

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 в Ланусе (провинция Буэнос-Айреса). Начал играть в футбол в возрасте 10 лет в детской команде клуба «Архентинос Хуниорс». В качестве профессионального футболиста выступал за клубы «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Барселона» (Испания), «Наполи» (Италия), «Севилья» (Испания) и «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина).

В составе сборной Аргентины провел 91 матч и забил 34 гола. Чемпион мира 1986 года и лучший игрок этого турнира. На этом чемпионате мира Марадона запомнился не только прекрасной игрой, но и стал главным «героем» одного из самых громких футбольных скандалов. В четвертьфинальной игре против Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название «Рука бога». Речь шла о том, что футболист вопреки правилам отправил мяч в ворота англичан рукой. Но сделано это было так быстро и изящно, что судья не заметил нарушения и засчитал гол. В этом матче Аргентина победила и в итоге стала чемпионом.

Марадона – вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс», двукратный чемпион Италии в составе «Наполи».

По итогам голосованию на официальном сайте FIFA (Международная федерация футбола) Марадона признан лучшим футболистом XX века. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного «Золотого мяча».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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