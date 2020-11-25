Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму убеждены, что уровень заболеваемости на полуострове ниже среднероссийских показателей ● «Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза ● В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19 ● В Крымском университете продлевают дистанционку до конца семестра ● Москва призвала власти Крыма эффективнее бороться с COVID-19
Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки.
Об этом сказано на сайте республиканского минздрава.
Общее количество летальных случаев в Крыму с начала пандемии достигло 258.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 14 237 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 212 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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