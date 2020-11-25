Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Шесть человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки.

Об этом сказано на сайте республиканского минздрава.

Общее количество летальных случаев в Крыму с начала пандемии достигло 258.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 14 237 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 10 212 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пообещали построить медицинский центр для военных. В Крыму до 2023 года будет построен медицинский центр Минобороны РФ для улучшения качества медобслуживания военных.

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