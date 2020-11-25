Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января

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Севастополь продлил до 15 января ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».

«Декабрь вряд ли будет легким, любые снятия ограничений могут привести к новому пику с учетом похолодания. Роста эпидпорога по ОРВИ не наблюдается, но тем не менее это возможно в любой момент. Поэтому предлагаю штабу принять решение и продлить действие всех вышеперечисленных мер до 15 января 2021 года включительно», – сказал губернатор.

Также власти ввели дополнительные ограничения на проведение банкетов. «Предлагается запретить с 20 декабря оказание услуг общественного питания, в смысле кейтеринга, культурно-развлекательных при проведении любых мероприятий – банкетов, свадеб, торжественных новогодних корпоративных мероприятий, в том числе проводимых на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения», – сказал Развожаев.

В настоящее время в Севастополе действуют ограничения на работу заведений общепита ночью, сокращена численность экскурсионных групп, запрещено заселение постояльцев в гостиницы без наличия справки, подтверждающей отсутствие коронавируса.

В Крыму принято решение ограничить работу заведений общепита, отменить массовые мероприятия и сократить количество зрителей в театре и кино с 20 декабря по 15 января.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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