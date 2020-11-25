Россия не будет засчитывать стаж служащим Черноморского флота за украинский период

фото © МО России

Севастопольский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданских служащих Черноморского флота против Пенсионного фонда России за отказ засчитать им трудовой стаж, заработанный в украинский период.

Заложниками такой ситуации стали более чем 10 тысяч человек, работавших на флоте на полуострове с 2001-го по 2014 год, сообщает «Первый севастопольский».

В числе пострадавших Людмила Никифорова. Более 10 лет женщина проработала техником в одной из воинских частей Севастополя, а два года назад вышла на пенсию с содержанием в семь с половиной тысяч рублей. По ее словам, при расчете размера пенсии ей не засчитали 13 лет стажа.

По словам руководителя общественной организации «Центр защиты прав граждан» Антона Афанасьева, который помогает пенсионерке отстаивать свои права, такая ситуация сложилась из-за того, что при Украине Крым фактически был для России территорией иностранного государства и с доходов служащих воинских частей Черноморского флота в Крыму не поступало отчислений в Пенсионный фонд РФ.

«Это было определено соглашением между странами. Поэтому, применяя формально статью 115 Федерального закона № 400 о пенсиях, Пенсионный фонд таким гражданам отказывает», — уточнил Афанасьев.

Правозащитники не намерены останавливаться на отрицательном решении суда и собираются обратиться в Конституционный суд России в Санкт-Петербурге, где надеются на положительный исход дела, так как подобный прецедент там уже имел место.

«Вопрос уже возникал в Конституционном суде в 2009 году по воинским частям, дислоцируемым в Армении. Ситуация идентична, и поэтому разрешение этого вопроса, мы считаем, что 100% будет на стороне людей», — пояснил Антон Афанасьев.

Потерявшие значительную часть трудового стажа военнослужащие ЧФ РФ в решении спорного вопроса надеются на судебное решение и Президента России. По мнению Людмилы Никифоровой, решить эту проблему можно только «вручную».

«Надо довести эту проблему до Президента нашей страны, потому что другим методом у нас ничего не решается в городе Севастополе», — считает женщина.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Иностранные самолеты продолжают вести разведку вблизи границ Крыма. Ежедневный интерес ВВС США к Черноморскому побережью России засвидетельствовал мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Вертолет морской авиации ЧФ нашел подлодку условного противника. Экипаж вертолета Ка-27М морской авиации Черноморского флота провел учение по поиску подлодки условного противника в Черном море.

В России опасаются блицкрига Украины в Крыму. Российские военные эксперты допускают атаку Украины на Крымский полуостров с использованием Bayraktar TB2 турецкого производства.

«Спецназ начнет, основные силы поддержат»: в Украине разработали план освобождения Крым. Захватить инициативу, уничтожить важнейшую инфраструктуру, обеспечить ввод войск — на днях в Херсонской области состоялись учения спецназа ВСУ, на которых отрабатывалась операция по возвращению Крыма Украине.