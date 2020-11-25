«Ракетный сюрприз» для России: США отработали обстрел Крыма

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Сухопутные войска США с помощью военно-транспортной авиации перебросили реактивные системы залпового огня в Румынию, где на одном из полигонов отработали несколько огневых задач.

По версии американских журналистов, подобные действия представляют собой серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в Крыму.

На прошлой неделе Сухопутные войска США перебросили в Румынию две боевых машины (БМ) реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System), которые были развернуты в непосредственной близости от Крымского полуострова, пишет Forbes.

РСЗО на одном из румынских военных полигонов выпустили несколько ракет в сторону Черного моря, а затем в оперативном порядке материальная часть была свернута и переброшена обратно на базу в Германию. Все мероприятие было проведено в течение нескольких часов.

Однодневная тренировка артиллерийской бригады, недавно развернутой в Европе, была подготовкой к ведению высокотехнологичной войны. По версии автора материала Forbes, это явно стало посланием для Москвы: Сухопутные войска ВС США в Европе восстановили свою дальнобойную огневую мощь, и они хотят, чтобы россияне об этом знали.

Само мероприятие стартовало 19 ноября на авиабазе «Рамштайн» в Германии. Солдаты 1-го батальона 77-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии загрузили две колесные высокомобильные БМ РСЗО HIMARS (каждая с расчетом в три бойца — оператор, водитель, командир расчета) на военно-транспортные самолеты ВВС США MC-130J, которые доставили груз в Румынию. Там личный состав и материальная часть были выгружены, совершили марш и развернулись на румынском полигоне, выпустили ракеты по Черному морю, затем вернулись на аэродром, загрузились обратно и снова вылетели в Германию.

Сухопутные войска и Корпус морской пехоты США, которые обладают подобными возможностями, называют эти миссии «Быстрое проникновение HIMARS» или HIRAIN (HIMARS Rapid Infiltrations). Это является краеугольным камнем нового подхода наземного боевого подразделения к тяжелой огневой мощи. Вместо медленной передислокации по шоссе или по железной дороге, боевые машины РСЗО теперь могут быть легко переброшены по воздуху. Это означает, что установки HIMARS могут появиться практически везде, где есть ближайший аэродром.

Высокая скорость этих перебросок и развертываний с помощью самолетов военно-транспортной авиации может существенно затруднить обнаружение БМ РСЗО и последующий контрбатарейный огонь противника, полагают специалисты, поскольку средствами разведки достаточно трудно выявить ракетную установку, которая проводит всего несколько часов на земле рядом с войсками.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ничего неожиданного в учениях американских военных нет, так как «всем давно ясно, что США – это страна-агрессор».

«Защита Крыма находится на очень высоком уровне. Любая агрессия против России очень плачевно закончится для агрессора, кто бы это ни был. Так что так называемый «ракетный сюрприз» никого не удивил и США, мягко говоря, попросту не удался, а учитывая высокую степень готовности российской армии, никогда не удастся», - сказал сенатор РИА Новости.

Заместитель главы Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук отметил, что Крым сегодня надежно защищен современными новейшими противоракетными комплексами, которые способны не только эффективно нейтрализовать угрозу, но и, если понадобится, «нанести сокрушительный ответ».

В тексте использованы материалы: Gazeta.ru

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