Прогноз погоды в Крыму на среду 25 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 25 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный ветер порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами северо-западный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 86 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 71 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 71 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 11, в Керчи - 12, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 10, в Сочи - 17, в Турции - 24, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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