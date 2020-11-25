Происшествия
Полиция разыскивает сбежавших участников ДТП в Симферопольском районе
Силовики разыскивают свидетелей ДТП в Симферопольском районе 14 ноября, участники которого сбежали с места инцидента, сообщает пресс-служба главка МВД России по Крыму.
Как отмечается, 14 ноября на автодороге «Леснолесье – Опушки» водитель автомобиля «ВАЗ-21093» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в редело.
«В ходе проведения проверки, следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району установлено, что в данном автомобиле находилось несколько человек. В медицинское учреждение с тяжкими травмами доставлен один из участников дорожно-транспортного происшествия. Остальные участники ДТП на месте происшествия отсутствовали», – рассказали в МВД России.
Как сообщается, что в связи с тем, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, выяснить обстоятельства происшествия и информацию об остальных участниках ДТП не удается. Поэтому силовики просят всех, кому известна какая-либо информация по факту данного ДТП, обратиться в следственный отдел.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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