Происшествия
Полицейские в Крыму задержали банду налетчиков на АЗС
Сотрудники полиции в Симферополе пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в разбойных нападениях на автозаправочные станции.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«По версии следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме, четко распределив роли. Один входил в помещения АЗС и, угрожая сотрудникам ножом, похищал денежные средства. Второй оставался на входе и следил за обстановкой. Третий участник группы управлял автомобилем, на котором подозреваемые скрывались с места преступления», – говорится в сообщении.
Подозреваемыми оказались жители Симферополя, они дали признательные показания.
Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При обысках по местам проживания фигурантов обнаружен и изъят нож, который, предположительно, использовался при нападениях.
Возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлены обстоятельства как минимум двух разбойных нападений на Ялтинском шоссе и улице Бородина.
Также правоохранители выяснили, что один из участников группы может быть причастен к краже дорогостоящего электрооборудования, совершенной несколько лет назад.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму погоня за пьяным водителем закончилась в овраге. В Черноморском районе Крыма пьяный водитель решил скрыться от полицейских в поле, но не увидел кювет и застрял там.
Власти России заявили, что предотвратили сразу четыре теракта в Крыму. Четыре теракта предотвращено в Крыму в курортный сезон текущего года.
Власти Севастополя требуют от полиции проверить работу заведений по ночам. Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить заведения, которые работают в ночное время, несмотря на запрет.
Под Судаком задержали двух крымчан за рыбалку. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК задержали рыбаков, которые ловили рыбу в запрещенной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.
Откуда берется «красный газ» в домах севастопольцев
Необычный оранжево-красный цвет пламени в газовых плитах насторожил ряд севастопольцев, видимо, никогда раньше не сталкивавшихся с таким явлением.
Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма
В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.
На Земле уже родился человек, который проживет тысячу лет
Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, призвал создать сеть международных клиник для изучения семи главных проблем биологического старения человечества.
Четверо погибли при столкновении троллейбуса и легковушки в Крыму
На трассе Симферополь – Алушта – Ялта столкнулись троллейбус и ВАЗ-2109, в результате ДТП погибли четыре человека.
вчера
Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»
Жителя Севастополя осудили за возбуждение ненависти по национальному признаку и оштрафовали за 10 тысяч рублей.