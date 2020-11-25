Полицейские в Крыму задержали банду налетчиков на АЗС

Сотрудники полиции в Симферополе пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в разбойных нападениях на автозаправочные станции.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По версии следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме, четко распределив роли. Один входил в помещения АЗС и, угрожая сотрудникам ножом, похищал денежные средства. Второй оставался на входе и следил за обстановкой. Третий участник группы управлял автомобилем, на котором подозреваемые скрывались с места преступления», – говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались жители Симферополя, они дали признательные показания.

Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При обысках по местам проживания фигурантов обнаружен и изъят нож, который, предположительно, использовался при нападениях.

Возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлены обстоятельства как минимум двух разбойных нападений на Ялтинском шоссе и улице Бородина.

Также правоохранители выяснили, что один из участников группы может быть причастен к краже дорогостоящего электрооборудования, совершенной несколько лет назад.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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