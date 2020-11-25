Откуда берется «красный газ» в домах севастопольцев

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Необычный оранжево-красный цвет пламени в газовых плитах насторожил ряд севастопольцев, видимо, никогда раньше не сталкивавшихся с таким явлением.

Последние пару дней странное явление наблюдается в Ленинском районе города, сообщил в Facebook севастополец Виктор Киселев. По его мнению, так может гореть газ с примесями.

Как следует из комментариев под постом общественника, с такой проблемой сталкиваются и другие горожане. Некоторые считают, что изменение цвета пламени может быть опасно.

Как объяснил глава ПАО «Севастопольгаз» Илья Авласевич, дело не в газе, а в используемом оборудовании. Причиной красного горения, отметил он, является испорченное газоиспользующее оборудование — например, забитые жиклер или горелка газовой плиты или попадание посторонних частиц в газовые трубы. В этом случае необходимо произвести его техническое обслуживание, рекомендует он.

«Заявку можно оставить по телефону 104 либо через наш кол-центр, выедет наш слесарь и проверит. Естественно, эту услугу нужно будет оплатить, она не бесплатная», — предупредил руководитель организации.

Авласевич подчеркнул, что ПАО «Севастопольгаз» только транспортирует газ от газораспределительной станции и никаким образом не вмешивается в его качество, поэтому предположение севастопольцев о том, что им поставляют разбавленный газ, ошибочно.

«Такого не может быть, в метан невозможно ничего добавить, кроме одоранта. Сам по себе природный газ не имеет ни цвета, ни запаха вообще никакого. Когда мы чувствуем запах газа, это одорант, его добавляют на одорирующих станциях Черноморнефтегаза для безопасности. Но это никак не влияет ни на свойства, ни на цвет газа», — пояснил Илья Авласевич.

В тексте использованы материалы: Форпост

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