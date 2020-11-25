Новодел 2020: в Крыму после масштабной реставрации открывают Ласточкино гнездо

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Дворец-замок «Ласточкино гнездо» сегодня открывается после масштабной реставрации, которая продолжалась больше года.

В торжественной церемонии примет участие глава Крыма Сергей Аксенов.

Символ Крыма, известный далеко за пределами полуострова, был закрыт для посетителей летом прошлого года. Контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ с фирмой «Дизайн» из Чувашии был заключен 9 августа 2019 года. Конечная стоимость составила 87,5 млн рублей, средства были выделены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Подрядчик отреставрировал фасад дворца и воссоздал декоративные элементы. Был произведен ремонт кровли, водосточных труб, мерлонов, флюгеров, и каминной трубы. Было воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни, установлены окна и двери из массива дуба, пол облицован гранитом.

Внутри дворца воссозданы лестничные марши на второй этаж и с площадки каминного зала на кровлю, подшивной потолок. Отреставрирован камин с фамильным гербом, исторический потолок в помещении каминного зала, химеры и каменные подоконники.

Также были произведены работы по усилению скального основания, фундамента Ласточкина гнезда, подпорной стенки, плиты балкона первого этажа. Установлено видеонаблюдение, пожарная сигнализация, приведены в порядок сети электроснабжения, канализации, отопления и кондиционирования. Прилегающая территория вымощена гранитом, воссоздано бетонное ограждение с коваными элементами.

Летом 2017 года были проведены геологические работы. По их результатам эксперты пришли к выводу, что скала Аврора, на которой уже больше века стоит замок, находится в удовлетворительном состоянии.

Дворец-замок Ласточкино гнездо построен на отвесной 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма. Ширина здания составляет 10 м, длина – 20 м, высота – 12 м. Последний капитальный ремонт дворца проводился в 1967-70 годах. До 2011 года в Ласточкином гнезде располагался ресторан. После масштабной реконструкции дворец-замок будет открыт для всех желающих – внутри разместится выставочный центр.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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