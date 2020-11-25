На Земле уже родился человек, который проживет тысячу лет

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Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, призвал создать сеть международных клиник для изучения семи главных проблем биологического старения человечества.

Об этом сообщает издание «Популярная механика».

Обри де Грей считает, что старение — это главный враг живых организмов.

«Старение — это бич, который ежедневно убивает 110 тыс. человек во всем мире. Оно причиняет нам неисчислимые страдания, и, вопреки расхожему мнению, мы можем с ним бороться, поскольку данная проблема поддается научному и технологическому вмешательству», — пояснил Грей.

По его мнению, наука найдет способ качественно усовершенствовать терапию для устранения возрастных изменений организма в ближайшие 20 лет. Ученый считает, что первый человек, который доживет до 1000 лет, уже появился на свет.

Несмотря на фантастичность подобных заявлений, ученые уже совершили значительный прорыв в области исследований методов борьбы со старением. Еще в 2017 году они обнаружили особое молекулярное соединение, которое помогает организму бороться с этим явлением.

По данным ООН, к 2050 году численность людей, возраст которых превысит 60 лет, удвоится и составит около 2,1 млрд человек.

Грей предлагает создать сеть международных клиник, которые будут бороться со старением путем изучения семи главных проблем. Среди них — атрофия тканей, раковые клетки, митохондриальные мутации, усиление внеклеточного матрикса, внеклеточные и внутриклеточные скопления, а также механизмы клеточной смерти.

Главной проблемой этой стратегии является немалое финансирование, даже на частичное воплощение амбициозных планов. Впрочем, если ученым удастся решить и взять под контроль хотя бы некоторые факторы из списка, у человечества появится шанс значительно увеличить срок жизни.

Грей считает, что для победы над старостью лидеры всех стран мира должны единогласно поддержать инициативу и бороться с биологическим старением сообща. Лишь тогда у людей и в самом деле появится шанс, если не на бессмертие, то хотя бы на старость без болезней.

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