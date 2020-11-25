На пожаре в Севастополе погибла женщина

При пожаре, возникшем рано утром 25 ноября в одном из домов по ул. Генерала Лебедя в Севастополе, погибла женщина.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 5:13, на место выдвинулись силы МЧС и других экстренных служб. Возгорание площадью 8 квадратных метров было ликвидировано в 5:39, полностью борьба с угрозой, включая проливку перекрытий, завершилась в 6:26.

«К сожалению, есть одна погибшая», – сообщили в МЧС.

По предварительной информации, смерть была вызвана сильным задымлением, возникшим из-за сильной захламленности квартиры старыми вещами.

Напомним, в ночь на 2 ноября в Нахимовском районе Севастополя загорелось сразу три дома на участке, предназначенном к реновации. Такое удивительное совпадение заставило жителей соседних зданий заподозрить намеренный поджог.

В тексте использованы материалы: Форпост

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