Происшествия
На пожаре в Севастополе погибла женщина
При пожаре, возникшем рано утром 25 ноября в одном из домов по ул. Генерала Лебедя в Севастополе, погибла женщина.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по Севастополю.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 5:13, на место выдвинулись силы МЧС и других экстренных служб. Возгорание площадью 8 квадратных метров было ликвидировано в 5:39, полностью борьба с угрозой, включая проливку перекрытий, завершилась в 6:26.
«К сожалению, есть одна погибшая», – сообщили в МЧС.
По предварительной информации, смерть была вызвана сильным задымлением, возникшим из-за сильной захламленности квартиры старыми вещами.
Напомним, в ночь на 2 ноября в Нахимовском районе Севастополя загорелось сразу три дома на участке, предназначенном к реновации. Такое удивительное совпадение заставило жителей соседних зданий заподозрить намеренный поджог.
В тексте использованы материалы: Форпост
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