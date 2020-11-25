На поиск подземных вод в Севастополе выделят авансом 110 млн рублей

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На поиск подземных вод в Севастополе выделят 50% аванса от общей суммы федеральной субсидии. Заказчиком геологоразведочных работ выступит ГУП «Водоканал».

Такое решение было принято на заседании правительства города.

«Планируется выполнение работ по геологическому изучению и разведке водозаборов в целях улучшения использования подземных вод. Предлагается к рассмотрению правительства авансовый платеж в размере 50%», – сообщил на заседании и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Ранее правительство РФ выделило субсидию из бюджета на помощь Севастополю в поиске подземных источников, которые могли бы спасти город от дефицита воды. На геологоразведку выделят более 220 миллионов рублей.

Сейчас военные строители возводят водоводы из реки Бельбек и Кадыковского карьера, также планируется брать часть воды на нужды города из озера у горы Гасфорта.

По оценкам специалистов, воды в Чернореченском водохранилище, которое питает город, хватит до конца 2020 года. Из-за засушливого года оно серьезно обмелело, как и все водохранилища на полуострове. Разведку и разработку новых подземных источников называют одним из приоритетных направлений в спасении Севастополя от безводья.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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