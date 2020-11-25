На мысе Хрустальном в Севастополе обещают воткнуть только одну многоэтажку

Слухи о двух жилых домах — преувеличение, утверждают власти.

В культурном кластере на мысе Хрустальном будет построена всего одна многоэтажка — служебное жилье для работников кластера. В этом журналистов заверил глава Севастополя Михаил Развожаев во время показа археологического раскопа и строительной площадки.

Ранее телеканал НТС из собственных источников в городском управлении государственного строительного надзора и экспертизы получил информацию о том, что в культурном кластере построят два дома на 456 квартир. Это подтверждает информацию, изложенную в публикации ForPost от июня 2019 года, — как тогда стало известно, вместо одного многоквартирного дома на территории решили разместить два 12-этажных здания.

Тем не менее Михаил Развожаев сообщил, что жилое здание будет всего одно.

«Два здания здесь не будет. Будет единственный дом, который вы видите на площадке. Представлять он из себя будет уже примерно понятно что — только с более интересным фасадом, более культурным», — сообщил градоначальник.

Также Михаил Развожаев подтвердил, что это будет служебное жилье для сотрудников культурного кластера.

Напомним: служебные квартиры в историческом центре Севастополя начали строить для сотрудников будущих образовательных учреждений культурного кластера вопреки мнению жителей города, высказанному на общественных слушаниях. Неоднократно сдвигаемую презентацию визуального облика того, что будет построено на мысе Хрустальном, в этот раз наметили на «ближайшее время».

Напомним: в ходе спасательных археологических работ, которые проводит Институт археологии РАН в центре Севастополя на мысе Хрустальном, был обнаружен редчайший объект — крупный комплекс по производству керамики.

В тексте использованы материалы: Форпост

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