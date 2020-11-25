Комсомольский парк в Севастополе благоустроили кривыми парапетами

Кривые парапеты и наспех положенная брусчатка. Облик улицы Очаковцев пострадал от неграмотного благоустройство. Камни отремонтированной прошлым летом пешеходной дорожки ничем не закреплены и просто лежат на земле, в то время как парапет у Комсомольского парка вместо аккуратной прямой выложен зигзагами.

Оценку проделанной подрядчиками работе на месте дал глава Ленинского муниципального округа Севастополя Максим Мишин, передает НТС.

Брусчатка у здания севастопольского ЗАГСа на пару сантиметров возвышается над прилегающим бордюром. Камни практически не примыкает друг к другу. На некоторых участках говорить о какой-либо симметрии не приходится – на первый взгляд создается ощущение, что камни просто сгрузили на пешеходную зону и лишь примерно уложили для создания целостного образа. Немалую часть из камней можно легко вытащить руками, а потому пешеходная зона не имеет даже самой примитивной защиты от вандалов. Но и это не самое страшное в данной ситуации, считает Максим Мишин – в полости между камнями во время дождей попадает вода, от чего не обработанные специальным раствором стены прилегающих домов начинают покрываться грибком.

«Она уложена без соответствующей обработки стен, потому что на сегодняшний день уже жители жалуются на то, что их дома начинают сыреть. Когда был асфальт – подобных вариантов здесь не было. Как только появилась плитка – почему-то стены пошли грибком», – говорит Максим Мишин, глава Ленинского муниципального округа Севастополя.

Не лучше выглядят заездные пути и спуски на пешеходный переход для маломобильных групп граждан. В некоторых местах камень возвышается на несколько сантиметров над землей. Учитывая, что фонарного освещения на данном участке не хватает – вечерняя прогулка в этом районе города может легко закончится травмой.

«Люди ходят и постоянно спотыкаются. Мое мнение – если работы выполнены по укладке плитки, то все в округе должно приводиться в соответствие тех требований, которые есть», – возмущается Мишин.

Буквально через дорогу от пешеходной зоны, у Комсомольского парка около двух недель назад рабочие приступили к благоустройству парапетов. По непонятной причине, уложенные каменные плиты установлены так, что смотрят в абсолютно разные стороны, из-за чего общая конструкция выглядит разрозненно и вызывает вопросы о качестве проведенной работы строительным контролем, считает глава Ленинского муниципального округа Севастополя.

«На каждом объекте существует стройконтроль, который должен отслеживать качество выполняемых работ, который, фактически, актирует выполненные работы. Складывается такое ощущение, что здесь просто-напросто как таковой не присутствовал», – резюмирует глава Ленинского муниципального округа Севастополя.

Результаты «благоустройства» Максим Мишин обсудил с подрядчиком Комсомольского парка, ООО «Билдинг Технолоджис». Как выяснилось в ходе разговора, ответственным за ремонт парапета был субподрядчик, за работой которого вовремя проследить не удалось. Допущенные ошибки пообещали исправить в ближайшее время.

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