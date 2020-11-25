Какой сегодня праздник 25 ноября

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Сегодня, 25 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая «Ми­ло­сти­вая», (Кикк­ская) на­пи­са­на, по пре­да­нию, свя­тым апо­сто­лом и еван­ге­ли­стом Лу­кой.

Дру­гое свое на­име­но­ва­ние «Кик­ки­о­ти­са» (что озна­ча­ет «Пре­бы­ва­ю­щая в Кик­ко­се») ико­на по­лу­чи­ла от на­зва­ния го­ры Кик­кос, рас­по­ло­жен­ной на ост­ро­ве Кипр. Здесь, в Кикк­ской оби­те­ли, ко­то­рую еще на­зы­ва­ют им­пе­ра­тор­ской, в хра­ме, по­стро­ен­ном в его честь и пре­бы­ва­ет чу­до­твор­ный об­раз.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence Against Women)

Фото Структура «ООН-женщины»

Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее широко распространенных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофическим последствиям нарушений прав человека в современном мире.

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая в 1993 году, определяет термин «насилие в отношении женщин» так: «любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни».

Человечеству надлежит принять эффективные меры по предотвращению и прекращению насилия в отношении женщин на глобальном, региональном и национальном уровнях с тем, чтобы искоренить практику сексуального насилия, в частности изнасилований.

Иван Милостивый

Народный праздник «Иван Милостивый» отмечается 25 ноября (по старому стилю - 12 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Другие названия праздника: «Иванов день», «Иван Снежный», «День подарков». Снежным Ивана прозвали за не редкие в этот период года снегопады.

Также сегодня, 25 ноября, отмечают такие праздники:

- День российского военного миротворца

- День Олонхо в Якутии

- День смотрения по сторонам

- День расплывных лиц

- День учителя в Индонезии

- День железнодорожника в Польше

- День памяти короля Таиланда

- Кадрин день (Кадрипяев) в Эстонии

- День независимости Суринама

- День эвакуации в Нью-Йорке (Evacuation Day - New York) в США

- День парфе (National Parfait Day) в США

- День регби (National Rugby Day) в США

- День государственности Боснии и Герцеговины

Сегодня именины празднуют: Иван, Николай, Лев, Афанасий, Савва, Нил, Арсакий, Ахия, Карина.

Что происходило 25 ноября в прошлые годы

1735 - в России отлит Царь-колокол. Высота колокола с ушками составляет 6,24 м, диаметр6,6 м, масса около 200 тонн.

1783 - последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения Войны за независимость США.

1867 - Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель, запатентовал динамит.

1905 - Выход первого номера газеты «Хлебороб»первой легальной газеты в подроссийской Украине, которая издавалась на Полтавщине (г. Лубны).

1936 - Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Согласно пакту, был создан двусторонний блок этих государств, направленный против стран 3-го Коммунистического Интернационала (Коминтерна, откуда, собственно, и название договора) с целью не допустить дальнейшее распространение советского влияния в мире.

1981 - Объявления этот день официальным днем борьбы против насилия над женщинами (инициатива Генеральной Ассамблеи ООН).

2003 - Верховная рада Украины приняла закон об уменьшении минимальной заработной платы. С этого дня уровень зарплаты с 237 гривен стал в размере 205 гривен.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 ноября. Какие праздники будут завтра?

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