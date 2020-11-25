Общество
Какой сегодня праздник 25 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 25 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»
Икона Божией Матери, именуемая «Милостивая», (Киккская) написана, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой.
Другое свое наименование «Киккиотиса» (что означает «Пребывающая в Киккосе») икона получила от названия горы Киккос, расположенной на острове Кипр. Здесь, в Киккской обители, которую еще называют императорской, в храме, построенном в его честь и пребывает чудотворный образ.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day for the Elimination of Violence Against Women)
Фото Структура «ООН-женщины»
Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее широко распространенных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофическим последствиям нарушений прав человека в современном мире.
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая в 1993 году, определяет термин «насилие в отношении женщин» так: «любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни».
Человечеству надлежит принять эффективные меры по предотвращению и прекращению насилия в отношении женщин на глобальном, региональном и национальном уровнях с тем, чтобы искоренить практику сексуального насилия, в частности изнасилований.
Иван Милостивый
Народный праздник «Иван Милостивый» отмечается 25 ноября (по старому стилю - 12 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Другие названия праздника: «Иванов день», «Иван Снежный», «День подарков». Снежным Ивана прозвали за не редкие в этот период года снегопады.
Также сегодня, 25 ноября, отмечают такие праздники:
- День российского военного миротворца
- День Олонхо в Якутии
- День смотрения по сторонам
- День расплывных лиц
- День учителя в Индонезии
- День железнодорожника в Польше
- День памяти короля Таиланда
- Кадрин день (Кадрипяев) в Эстонии
- День независимости Суринама
- День эвакуации в Нью-Йорке (Evacuation Day - New York) в США
- День парфе (National Parfait Day) в США
- День регби (National Rugby Day) в США
- День государственности Боснии и Герцеговины
Сегодня именины празднуют: Иван, Николай, Лев, Афанасий, Савва, Нил, Арсакий, Ахия, Карина.
Что происходило 25 ноября в прошлые годы
1735 - в России отлит Царь-колокол. Высота колокола с ушками составляет 6,24 м, диаметр6,6 м, масса около 200 тонн.
1783 - последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения Войны за независимость США.
1867 - Альфред Нобель, шведский химик, инженер, изобретатель, запатентовал динамит.
1905 - Выход первого номера газеты «Хлебороб»первой легальной газеты в подроссийской Украине, которая издавалась на Полтавщине (г. Лубны).
1936 - Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт. Согласно пакту, был создан двусторонний блок этих государств, направленный против стран 3-го Коммунистического Интернационала (Коминтерна, откуда, собственно, и название договора) с целью не допустить дальнейшее распространение советского влияния в мире.
1981 - Объявления этот день официальным днем борьбы против насилия над женщинами (инициатива Генеральной Ассамблеи ООН).
2003 - Верховная рада Украины приняла закон об уменьшении минимальной заработной платы. С этого дня уровень зарплаты с 237 гривен стал в размере 205 гривен.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 ноября. Какие праздники будут завтра?
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