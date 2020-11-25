Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.3
воздух +2
море +14

Происшествия

Феодосиец вырастил более двух килограммов конопли на своем участке

У местного жителя в Феодосии в огороде, сарае и на чердаке полицейские нашли наркосодержащие растения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Экспертиза подтвердила, что изъятая растительность является коноплей, общий вес которой составил 2,4 кг в пересчете на высушенное вещество. Такой вес относится к крупному размеру наркотических средств, отметили в ведомстве.

Задержанный пояснил, что кусты конопли нашел в огороде, но не уничтожил их, а наоборот, стал удобрять и выращивать. В начале ноября срезал четыре растения и подвесил их сушиться на чердаке дома, а остальную часть распределил в хозпостройке. Вещество хранил без цели сбыта.

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительнице Бахчисарая грозит восемь лет тюрьмы за торговлю «солью». В Бахчисарайском районе задержали местную жительницу по подозрению в незаконной торговле «солью».

Четверо симферопольцев продавали наркотики через интернет-магазин. Полицейские задержали четверых жителей Симферополя, которые продавали наркотические средства при помощи интернет-магазина.

Супружеская пара предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков в Крыму. Супружеская пара из Белогорского района и житель Алушты предстанут перед судом за попытку сбыта синтетических наркотиков в крупном размере.

Симферопольцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков. В Симферополе задержали местного жителя, который занимался закладками наркотических средств.

Коронавирус в Крыму
«Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза

«Занимались самолечением»: Аксенов знает почему смертность от COVID-19 в Крыму выросла в полтора раза

В ноябре в Крыму продолжают фиксировать наибольшее количество смертей пациентов с коронавирусом за весь период наблюдений.

Коронавирус в Крыму
В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19

В Крыму подтверждено 225 новых случаев COVID-19

Новая коронавирусная инфекция за сутки в Крыму подтверждена у 225 человек.

Водный кризис
В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды

В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды

Исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту.

Власть
Комиссия определит «нового» мэра Ялты 22 декабря

Комиссия определит «нового» мэра Ялты 22 декабря

Горсовет Ялты определил дату проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации