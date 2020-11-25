Феодосиец вырастил более двух килограммов конопли на своем участке

У местного жителя в Феодосии в огороде, сарае и на чердаке полицейские нашли наркосодержащие растения.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Экспертиза подтвердила, что изъятая растительность является коноплей, общий вес которой составил 2,4 кг в пересчете на высушенное вещество. Такой вес относится к крупному размеру наркотических средств, отметили в ведомстве.

Задержанный пояснил, что кусты конопли нашел в огороде, но не уничтожил их, а наоборот, стал удобрять и выращивать. В начале ноября срезал четыре растения и подвесил их сушиться на чердаке дома, а остальную часть распределил в хозпостройке. Вещество хранил без цели сбыта.

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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