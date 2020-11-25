Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»

фото © Новости Крыма

Жителя Севастополя осудили за возбуждение ненависти по национальному признаку и оштрафовали за 10 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что в октябре 2020 года он разместил соответствующий пост в социальной сети «ВКонтакте».

По данным прокуратуры Балаклавского района, 34-летний мужчина написал текст с призывами «к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении определенной группы лиц по национальному признаку».

Этот момент регулирует Кодекс об административных правонарушениях РФ, в котором есть статья 20.3.1 за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Рассмотрев дело, судья Балаклавского районного суда Севастополя вынес решение о штрафе в 10 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция разыскивает сбежавших участников ДТП в Симферопольском районе. Силовики разыскивают свидетелей ДТП в Симферопольском районе 14 ноября, участники которого сбежали с места инцидента, сообщает пресс-служба главка МВД России по Крыму.

В Крыму погоня за пьяным водителем закончилась в овраге. В Черноморском районе Крыма пьяный водитель решил скрыться от полицейских в поле, но не увидел кювет и застрял там.

Власти России заявили, что предотвратили сразу четыре теракта в Крыму. Четыре теракта предотвращено в Крыму в курортный сезон текущего года.

Власти Севастополя требуют от полиции проверить работу заведений по ночам. Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить заведения, которые работают в ночное время, несмотря на запрет.