Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.2
воздух +5
море +14

Власть

Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»

Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»

фото © Новости Крыма

Жителя Севастополя осудили за возбуждение ненависти по национальному признаку и оштрафовали за 10 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что в октябре 2020 года он разместил соответствующий пост в социальной сети «ВКонтакте».

По данным прокуратуры Балаклавского района, 34-летний мужчина написал текст с призывами «к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении определенной группы лиц по национальному признаку».

Этот момент регулирует Кодекс об административных правонарушениях РФ, в котором есть статья 20.3.1 за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Рассмотрев дело, судья Балаклавского районного суда Севастополя вынес решение о штрафе в 10 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция разыскивает сбежавших участников ДТП в Симферопольском районе. Силовики разыскивают свидетелей ДТП в Симферопольском районе 14 ноября, участники которого сбежали с места инцидента, сообщает пресс-служба главка МВД России по Крыму.

В Крыму погоня за пьяным водителем закончилась в овраге. В Черноморском районе Крыма пьяный водитель решил скрыться от полицейских в поле, но не увидел кювет и застрял там.

Власти России заявили, что предотвратили сразу четыре теракта в Крыму. Четыре теракта предотвращено в Крыму в курортный сезон текущего года.

Власти Севастополя требуют от полиции проверить работу заведений по ночам. Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить заведения, которые работают в ночное время, несмотря на запрет.

Власть
Откуда берется «красный газ» в домах севастопольцев

Откуда берется «красный газ» в домах севастопольцев

Необычный оранжево-красный цвет пламени в газовых плитах насторожил ряд севастопольцев, видимо, никогда раньше не сталкивавшихся с таким явлением.

Коронавирус в Крыму
Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма

Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма

В среду, 25 ноября, Кабинет министров Украины урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом.

Общество
На Земле уже родился человек, который проживет тысячу лет

На Земле уже родился человек, который проживет тысячу лет

Доктор Обри де Грей, соучредитель исследовательского фонда SENS, призвал создать сеть международных клиник для изучения семи главных проблем биологического старения человечества.

Власть
Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»

Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»

Жителя Севастополя осудили за возбуждение ненависти по национальному признаку и оштрафовали за 10 тысяч рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации