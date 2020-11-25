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Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»
фото © Новости Крыма
Жителя Севастополя осудили за возбуждение ненависти по национальному признаку и оштрафовали за 10 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что в октябре 2020 года он разместил соответствующий пост в социальной сети «ВКонтакте».
По данным прокуратуры Балаклавского района, 34-летний мужчина написал текст с призывами «к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении определенной группы лиц по национальному признаку».
Этот момент регулирует Кодекс об административных правонарушениях РФ, в котором есть статья 20.3.1 за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Рассмотрев дело, судья Балаклавского районного суда Севастополя вынес решение о штрафе в 10 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Еще одного крымчанина наказали за «возбуждение ненависти»
Жителя Севастополя осудили за возбуждение ненависти по национальному признаку и оштрафовали за 10 тысяч рублей.