Эксперты фиксируют рекордный спрос и рост цен на жилье в Крыму

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Эксперты в сфере недвижимости фиксируют повышенный спрос на квартиры в Крыму и Севастополе, а также рекордный рост цен на некоторые объекты.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«В этом году, начиная с июля, мы отмечаем реальный бум на рынке недвижимости в Крыму, причем значительно выросла доля межрегиональных сделок. Интерес жителей других регионов России к объектам недвижимости вырос почти вдвое», – сказал эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» в Севастополе Андрей Григорьев.

Риэлторы оценивают рост спроса во всех сегментах рынка недвижимости в 30-50%. Также скорость продаж увеличилась в разы. Близость моря перестала быть основным приоритетом при выборе жилья. Особо ликвидные варианты по цене выше рыночной часто продаются за один день, отметил Григорьев.

В строительной компании «Интерстрой» считают, что высокий спрос на жилье обусловлен льготной ипотекой. «Если брать стандартные районы, то квартиры раскупаются очень быстро. 90% сделок – это ипотека при том, что в прошлом году это было 25%», – сообщила руководитель отдела продаж Людмила Мендрух.

В компании «Этажи» отметили, что спрос на участки и дома вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний возраст покупателей меняется в пользу более молодых граждан.

«Кратно возросли продажи домов и земельных участков. Иметь домик в Крыму стало одним из признаков успешности человека. Раньше в этом не было такой актуальности, так как можно было каждый год посещать курорты разных стран, не привязываясь к какой-то конкретной локации покупкой недвижимости», – пояснил гендиректор компании Smart Invest (Севастополь) Андрей Козлов.

Стоимость жилья вторичного фонда, по данным риэлторов, выросла на 25-30%, новостроек, апартаментов и загородной недвижимости – на 15-20%. Превышение прогнозируемых показателей эксперты объясняют недостаточным количеством предложений на рынке, ростом числа сделок с целью инвестиций, новым законодательством для застройщиков и пандемией.

«Мы прогнозировали рост цен в этом году, но даже по самым смелым прогнозам не могли предположить, что однокомнатная квартира, которая в октябре прошлого года стоила 3,8 млн рублей, в октябре 2020-го будет стоить 5,8 млн и пользоваться огромным спросом», – отметил Козлов.

Эксперты уверены, что спрос на недвижимость в регионе сохранится в ближайшие годы, а цены снижаться не будут. Это объясняется пока еще неспособностью крымского рынка в полной мере удовлетворить все запросы как количественно, так и качественно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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