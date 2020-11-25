Дожить до опреснения: что будет с водой в Крыму при отсутствии осадков

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Даже в случае незначительных осадков этой зимой действующий режим подачи воды в Симферополе удастся сохранить вплоть до запуска опреснительных установок.

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов на оперативном штабе по проблемам водоснабжения региона.

По его словам, это удастся сделать благодаря ресурсу артезианских скважин.

«В общей сложности Симферополь из подземных источников будет иметь около 100 тысяч кубометров воды. При самом худшем варианте, если не будет ни снега, ни осадков, мы на этом режиме сможем спокойно продержаться до момента, когда будут введены опреснительные установки», – заверил Аксенов.

Слова главы республики подтвердил руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«У нас есть полная гарантия, что мы «доживаем» до реализации тех мероприятий, которые выполняются по федеральным программам», – сказал он.

Ранее Аксенов сообщал, что в Крыму рассматривается вариант строительства двух установок для опреснения морской воды мощностью по 20 тысяч кубометров в сутки каждая. Вероятный срок завершения работ – конец 2021 года.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство опреснительных установок является «запасным вариантом» для решения проблемы питьевого водоснабжения в Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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