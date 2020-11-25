Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врачи «скорой помощи» будут использовать экспресс-тесты на COVID-19 в Крыму ● Власти Украины утвердили гуманитарные основания для выезда из Крыма ● Севастополь продлил связанные с пандемией ограничения до 15 января ● В Севастополе за сутки 57 новых случаев COVID-19 ● Больше 30 здравниц Крыма подготовили «антиковидные» программы
Для больных ковидом в Крыму осталось всего 400 коек
фото © Новости Крыма
Более 400 свободных коек для лечения больных с COVID-19 есть в распоряжении министерства здравоохранения Республики Крым, что составляет около 15% от общего числа.
Об этом сообщил глава министерства Александр Остапенко, комментируя информацию, что Крым вошел в число регионов России с максимальной загруженностью ковидного коечного фонда.
«На сегодняшний день (24 ноября) у нас в Крыму свободных 414 коек, – рассказал он. – И самая главная задача, которая передо мной сейчас стоит – это (обеспечить) реальное количество свободных коек, на которых я могу госпитализировать показанных пациентов. Могу совершенно ответственно заявить, что на сегодняшний день нет ни одного мотивированного отказа в госпитализации показанного пациента. Все пациенты получают необходимое лечение, как стационарное, так и амбулаторное, в полном объеме».
Министр пояснил, что существует несколько методик расчета, которые используются при сборе данных из регионов, а программный комплекс информационного центра коронавируса (ИЦК) по своей методике «подтягивает» информацию, которую ежедневно подает региональный минздрав. «Когда Татьяне Алексеевне Голиковой давали информацию, у нас было всего 2747 коек развернуто и в программе ИЦК значилось 177 свободных коек, – пояснил Александр Остапенко. – Но по другому расчету, который у нас был изначально по нормативу по Республике Крым – это 956 показанных коек, у нас получается почти 20% свободного коечного фонда. Это такой относительный субъективный показатель, который связан со временем внесения в ту или иную отчетную форму».
Накануне вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила, что Республика Крым вошла в число регионов, где осталось менее 10% свободных коек для лечения пациентов зараженных коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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