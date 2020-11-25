Директора частной фирмы в Евпатории обвиняют в причинении ущерба городу на 12 млн рублей

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере при выполнении контрактов по уборке города Евпатории (ч.4 ст.159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по результатам мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. На первоначальном этапе к уголовной ответственности привлекались два индивидуальных предпринимателя.

Следственным отделом по городу Евпатория было установлено, что в 2018 году между муниципальным бюджетным учреждением «Порядок» и управляющей компанией были контракты по уборке юго-западной части города и курортной зоны Евпатории. Директор управляющей компании в качестве соисполнителей привлек двух индивидуальных предпринимателей, которые ввели его в заблуждение и предоставили счета на оплату, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно объема выполненных работ. На основании представленных документов МБУ «Порядок» перечислило предпринимателям денежные средства. При этом фактически выполненные работы по уборке Евпатории не соответствовали актам, в результате чего администрации города причинен ущерб на общую сумму свыше 12 миллионов рублей.

Коммерсанты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В рамках следствия проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия.

В рамках проводимой совместной работы Главного следственного управления и управления ФСБ установлена причастность к указанным преступлениям еще одного лица – директора коммерческого предприятия, причинившего ущерб администрации города Евпатории еще на сумму более 12 миллионов рублей. В настоящее время уголовные дела в отношении троих подследственных объединены в одно производство.

В взаимодействии с органами ФСБ следователи продолжают устанавливать причастность иных лиц к мошеннической схеме. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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