Больше 30 здравниц Крыма подготовили «антиковидные» программы

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Туристические регионы Российской Федерации, в том числе Республика Крым, предложили пути развития и восстановления туристической отрасли в рамках онлайн заседания «круглого стола» с участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике.

Как сообщает пресс-служба Минкурортов РК, участники заседания рассмотрели актуальные вопросы восстановления туризма в Российской Федерации, реализацию решения Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ от 17 июля 2020 года на тему «Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации» и развитие туристской отрасли на примере туристических регионов России.

На «круглом столе» были озвучены проблемные вопросы, требующие рассмотрения, которые были включены в Проект решения заседания.

В том числе участники озвучили необходимость развития межрегиональной географии полетов, что повлияет на рост турпотока внутри страны. Обсудили важность развития информационных программ по формированию имиджа и туристического потенциала регионов РФ, что также влияет на инвестиционную привлекательность субъекта. А также озвучили важность актуализации турпродуктов в регионах и экономической модели курортных моногородов.

В целом, участники совещания определили устойчивый тренд на развитие лечебно — оздоровительного туризма – где особую актуальность приобретают разработка антиковидных и реабилитационных программ. Так, на сегодня в Республике Крым более 30 объектов размещения подготовили Программы профилактики заболеваний дыхательной системы от 7 до 23 дней стоимостью от 3,5 тыс. руб. человека в сутки с проживанием, питанием, лечением по программе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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