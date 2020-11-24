Власть
Все отвыкли от дождя: пробки парализовали центр Симферополя
Во вторник утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее значительные заторы наблюдаются на проспекте Кирова, проспекте Победы и улице Киевская (в районе площади Куйбышева), а также на улицах Козлова, Шмидта, Троллейбусная, Александра Невского, Красноармейская, Маяковского. Плотная пробка на светофоре перекрестка улиц Воровского, Ленина и Кавказской (Пролетарской).
Скорость движения транспорта составляет 5-7 км/ч.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Власти Симферополя меняют схему движения в городе из-за ремонта дорог. В Симферополе изменили схему дорожного движения на участке улично-дорожной сети по ул. Крейзера из-за капитального ремонта.
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