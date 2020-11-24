Все отвыкли от дождя: пробки парализовали центр Симферополя

Во вторник утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее значительные заторы наблюдаются на проспекте Кирова, проспекте Победы и улице Киевская (в районе площади Куйбышева), а также на улицах Козлова, Шмидта, Троллейбусная, Александра Невского, Красноармейская, Маяковского. Плотная пробка на светофоре перекрестка улиц Воровского, Ленина и Кавказской (Пролетарской).

Скорость движения транспорта составляет 5-7 км/ч.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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