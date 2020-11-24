Власти за неделю обнаружили 70 незаконных объектов в Симферополе

Сотрудники департамента административно-технического контроля администрации (АТК) Симферополя за прошедшую неделю выявили 70 незаконных нестационарных объектов.

Об этом сообщил начальник департамента Тарон Мовсесян.

«В ходе рейдов выявлено 70 нестационарных объектов, имеющих признаки установленных без правовых оснований, а также подготовлено 59 проектов постановлений о демонтаже в отношении 67 объектов», – привел данные Мовсесян.

Кроме того, сотрудники департамента и представители МВД провели совместный рейд с целью пресечения фактов несанкционированной торговли на прилегающей к Центральному рынку территории. По результатам рейда в отношении выявленных нарушителей составлено два административных протокола за несанкционированную торговлю. «Всего за прошедшую неделю проведено 8 рейдовых мероприятий на предмет выявления и пресечения несанкционированной торговли, а также составлено 46 административных протоколов: 39 за ведение несанкционированной торговли и 7 за нарушение Правил благоустройства», – цитирует Мовсесяна пресс-служба администрации.

По его словам, представители департамента АТК ежедневно посменно выходят на дежурство с целью пресечения стихийной торговли в районах площади Куйбышева и прилегающих улиц, проспекта Победы (остановка ул. Бородина), площади Московской, Центрального рынка, улиц Героев Сталинграда, 60 лет Октября, Залесская, а также района Центрального автовокзала и железнодорожного вокзала Симферополь.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов думает, что запретил без предупреждения менять графики подачи воды в Симферополе. Госпредприятие «Вода Крыма» и местные власти должны не менее чем за три дня предупреждать симферопольцев о смене графиков подачи воды.

В Симферополе обещают установить емкости для хранения реагента. Симферопольский «Город» приступил к установке специальных емкостей для хранения противогололедного реагента, который будет использоваться для посыпки тротуаров.

Симферополь и Ялту к Новому году украсят прошлогодними инсталляциями. Новогодние инсталляции, фотозоны и елки в Симферополе планируют установить ко Дню Святого Николая.

Эксперты: вода из Кубани в Крым - бесполезный «прожект». В России на уровне Госдумы озвучили предложение передавать воду в Крым через трубу по дну Азовского моря от реки Кубань до водохранилища на территории полуострова. Предположительно общая длина трубопровода в этом проекте может составить около 300 км. Воду предлагается брать в месте впадения реки Кубань в Азовское море.