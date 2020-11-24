Власти Севастополя требуют от полиции проверить работу заведений по ночам

Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить заведения, которые работают в ночное время, несмотря на запрет.

Об этом он сказал во время аппаратного совещания, сообщается на сайте правительства города.

«В городе распространяется реклама, в которой неофициальные места предлагают отдохнуть круглосуточно. В социальных сетях жители тоже пишут о местах, которые, несмотря на запрет, работают всю ночь. Добропорядочные бизнесмены выполняют указ, запрещающий работу в ночное время суток, и несут убытки, а в это время теневой рынок начинает расцветать. Прошу вместе с полицией навести порядок», – отметил Михаил Развожаев.

Директор Департамента общественной безопасности города Михаил Савчин сообщил, что сотрудники ведомства вместе с полицией продолжают проверки заведений по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и предотвращению распространения COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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