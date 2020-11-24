Власти России заявили, что предотвратили сразу четыре теракта в Крыму

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Четыре теракта предотвращено в Крыму в курортный сезон текущего года.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Крыму, передает «Интерфакс».

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», – сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что по всем выявленным нарушениям антитеррористической защищенности крымских объектов размещения «приняты соответствующие меры прокурорского реагирования».

10 июня были задержаны пятеро граждан России, которые готовили теракт в Симферополе. Задержанные готовились к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков крымской столицы. Им вменяют совершение преступления по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (подготовка к осуществлению террористического акта) и части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

У задержанных изъяты взрывные устройства, боеприпасы, холодное и огнестрельное оружие, средства связи, на которых обнаружена информация о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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