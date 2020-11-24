В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды

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Исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту.

Об этом заявила и.о. главы администрации города Янина Павленко.

«Сегодня провела совещание по вопросам водоснабжения. Мягко говоря, нахожусь в недоумении, поскольку ни от кого не услышала вразумительный ответ на вопрос – если есть проблема, почему к поиску выхода из сложившейся ситуации приступили не полгода назад, а всего три недели? Имея при этом перед глазами пример других городов, которые столкнулись с ней чуть раньше… Но имеем то, что имеем – запасов воды в водохранилищах, которые обеспечивают город водой – 17 процентов от общего объема. Это исторический минимум», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что власти города готовятся к самому пессимистичному развитию событий.

«Первоочередная задача – разработать меры, которые позволят снизить расход воды, проработать возможность использования резервных источников водоснабжения. Сегодня эти поручения получил директор предприятия «Водоканал Южного Берега Крыма» Дмитрий Станиславович Беднов. Глобальная задача – ремонт сетей. Их изношенность приводит к потере более 50 процентов воды», – добавила Павленко.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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