Водный кризис
Развитие сюжета: В Ялте вводят ограничения подачи воды ● Аксенов думает, что запретил без предупреждения менять графики подачи воды в Симферополе ● Эксперты: вода из Кубани в Крым - бесполезный «прожект» ● «Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе ● «Потерпят»: в Евпатории отключат горячую воду до конца года
В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды
фото © Новости Крыма
Исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту.
Об этом заявила и.о. главы администрации города Янина Павленко.
«Сегодня провела совещание по вопросам водоснабжения. Мягко говоря, нахожусь в недоумении, поскольку ни от кого не услышала вразумительный ответ на вопрос – если есть проблема, почему к поиску выхода из сложившейся ситуации приступили не полгода назад, а всего три недели? Имея при этом перед глазами пример других городов, которые столкнулись с ней чуть раньше… Но имеем то, что имеем – запасов воды в водохранилищах, которые обеспечивают город водой – 17 процентов от общего объема. Это исторический минимум», – написала Павленко на своей странице в Facebook.
Она добавила, что власти города готовятся к самому пессимистичному развитию событий.
«Первоочередная задача – разработать меры, которые позволят снизить расход воды, проработать возможность использования резервных источников водоснабжения. Сегодня эти поручения получил директор предприятия «Водоканал Южного Берега Крыма» Дмитрий Станиславович Беднов. Глобальная задача – ремонт сетей. Их изношенность приводит к потере более 50 процентов воды», – добавила Павленко.
Ограничения подачи воды населению будут введены в Ялте с 27 ноября. Отключение воды будет производиться в жилом секторе ежедневно с 23.00 до 7.00.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды
Исторический минимум запасов воды зафиксирован в водохранилищах, питающих Ялту.
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