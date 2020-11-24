Власть
В Ялте закроют фонтаны
1 декабря специалисты МБУ «Зеленстрой» приступят к работе по консервации городских фонтанов на зиму, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
Для того, чтобы фонтаны благополучно перезимовали, необходимо произвести продув систем водоснабжения, демонтировать форсунки, а также электрическое и насосное оборудование.
— Мы ежегодно отключаем фонтаны и консервируем их на зиму. Проводим очистку чаш. Всего на балансе предприятия 5 фонтанов, — говорит исполняющий обязанности начальника МБУ «Зеленстрой», депутат Ялтинского городского совета Лери Сванидзе и добавляет, что после демонтажа выполняется осмотр оборудования и при необходимости производится его ремонт.
В этом году на баланс «Зеленстроя» передан фонтан на площади Советская, и уже на этой неделе начнутся работы по благоустройству клумб вокруг него. Сейчас будет произведена подсыпка земли, а после там будут высажены двулетники виола.
Предполагается, что все фонтаны вновь заработают уже в середине весны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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